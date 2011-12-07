Рустам Минниханов встретится с министром внешнеэкономических связей Венгрии

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретится с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Основная цель его визита — это участие в церемонии начала строительства установки по производству резино-модифицированного битума на базе АО „Танеко“», — сообщила Галимова.

Она отметила, что в настоящее время совместно с компанией MOL Group, «Татнефть» прорабатывает проект по созданию битумного производства на территории нефтеперерабатывающего завода «Танеко».

«Эта технология отработана в промышленном масштабе в Венгрии, у наших коллег есть возможность ознакомиться с особенностями работы, — отметила Галимова. — Проект относится к зелёной технологии, снижает негативное воздействие на окружающую среду, это один из важных аргументов в пользу принятия решения о реализации этого проекта».