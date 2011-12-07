Татарстанцы продолжают гулять на концертах, но как долго — неизвестно

Несмотря на вчерашнюю прямую линию Владимира Путина, на которой, кстати, Татарстан упомянули всего один раз, самой востребованной и интересной для местных журналистов оказалась тема коронавирусных ограничений и состоявшийся 26 июня на Дне молодёжи в Набережных Челнах концерт Niletto. На мероприятие собралось 35 тыс. человек, при этом о социальной дистанции и средствах индивидуальной защиты практически никто из них не подумал. Проведение шоу в таком формате в разгар роста заболеваемости COVID-19 раскритиковал Рустам Минниханов, поручивший провести проверку этого инцидента.

Именно поэтому брифинг начался с вопроса о том, будут ли отменены массовые мероприятия в Татарстане. Судя по реакции Галимовой, эта тема, которая последние дни активно обсуждается в республике, уже успела поднадоесть властям Татарстана. «Что касается концерта, я думаю, что разговор на эту тему уже нужно завершать», — начала Галимова.

По её словам, комментария Президента Татарстана вполне достаточно для того, чтобы понять отношение властей к произошедшей ситуации, при этом все необходимые проверки будут проведены, а виновные — обязательно наказаны. Рекомендации Роспотребнадзора должны быть обязательными для всех муниципалитетов республики, отметила Галимова. Пока татарстанцы смогут также продолжать гулять на мероприятиях на открытом воздухе, но, как и требовалось ранее, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, как, например, на Сабантуе в Казани. Но как долго это продлится в нынешних условиях — никто точно ответить не может.

«Сегодня отмены массовых мероприятий на открытом воздухе не требуется, но мы не знаем, что будет через неделю. На сегодняшний день ситуация позволяет нам жить в том ключе, в котором мы продолжаем свою жизнедеятельность. Что будет через неделю — сказать вам никто не возьмется», — сказала Галимова.

Работодатель будет сам решать, как и когда вакцинировать сотрудников

Пока одни татарстанцы простаивают в очередях у пунктов вакцинации, другие беспокоятся о том, что им сделают прививку принудительно. Поэтому одним из самых обсуждаемых стал вопрос о вакцинации сотрудников. Как заметили некоторые журналисты, на некоторых предприятиях сотрудников заставляют либо сделать прививку от коронавируса, либо регулярно приносить отрицательный ПЦР-тест.

Поэтому Галимовой не удалось избежать вопросов о том, насколько это законно и будут ли вакцинировать нас всех. По её словам, решение о том, прививать ли сотрудников и как в целом организовывать работу в условиях пандемии, в Татарстане будет решать каждый работодатель самостоятельно. «Мы не юристы, мы не можем повлиять на решения внутри коллективов, которые к нам отношения не имеют», — объяснила Галимова.

Руководитель пресс-службы Президента Татарстана отметила, что она может комментировать лишь ситуацию с госслужащими, которых никто вакцинировать насильно не будет. В этом просто нет необходимости — большинство сотрудников уже и так привито. Вакцину от COVID-19 сделала и сама Галимова, правда, так же, как и Рустам Минниханов, не раскрыла название препарата. «Это личное», — с улыбкой произнесла она.

Что касается тех, кто хочет вакцинироваться, но боится, что вакцин окажется недостаточно, то им беспокоится точно не стоит. Перебоев и проблем с поставкой доз в республику не ожидается, несмотря на то, что, как сказала Галимова, вакцина сейчас — это тренд и количество тех, кто хочет привиться, постоянно растет.

Власти республики решат вопрос с дорогами Нижнекамска, на которых пожаловались Путину

Хоть тема коронавируса и вакцины постоянно возникала в беседе Галимовой с журналистами, тему прямой линии Путина тоже не оставили без внимания. В этом году Татарстан практически не фигурировал в эфире президента России, одной единственной жалобой стали дороги Нижнекамска, которые требуют ремонта. Галимова заверила, что этот вопрос решат в штатном режиме с помощью привычной процедуры устранения проблем, поднятых на прямой линии.

Но помимо жалобы не обошлось и без похвалы. На прямой линии президента РФ Владимира Путина ведущая Наиля Аскер-заде поставила в пример Татарстан как регион, где власти регулярно проводят прямые эфиры с жителями. По ее мнению, республика — один из регионов, где власти регулярно проводят прямые эфиры с гражданами в соцсетях и активно общаются с жителями.

Действительно, в прошлом году Рустам Минниханов тоже проводил прямые линии с гражданами, но о том, будут ли они организованы в этом году, ещё неизвестно. Все-таки общение в соцсетях и проведение прямых линий — не главный инструмент общения Рустама Минниханова с гражданами. Первоочередными являются его поездки по районам республики и коммуникация «на местах».

«Президент всегда находится в районах и общается с людьми вживую в офлайн-формате», — подчеркнула спикер. Хотя и онлайн-формат очень востребован и интересен, отметила Галимова. Поэтому вполне вероятно, что в скором времени граждане смогут задать все интересующие их вопросы напрямую.