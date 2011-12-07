В Татарстане подвели итоги голосования по выбору общественных пространств

В Татарстане подведены итоги голосования по выбору общественных пространств. Об этом «Казанским ведомостям» рассказали в Фонде «Институт развития городов РТ».

«Лидером голосования среди общественных пространств Казани стал парк Спортивный, за него проголосовали 6645 человек; в Набережных Челнах — набережная им. Фикрята Табеева, набравшая 6165 голосов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что победителем по итогам голосования в Альметьевске стал каскад прудов (от ул. Советской до Городского водохранилища), в Нижнекамском районе — экопарк в п. Красный ключ (3 очередь), а в Зеленодольске — ул. Комарова — она будет комплексно благоустроена.

За общественные пространства проголосовали 170 тысяч человек. Наиболее активное участие в голосовании приняли жители Казани (56 тыс. голосов) и Набережных Челнов (21 тыс. голосов).

Узнать полный список общественных пространств-победителей можно на сайте park.tatar. Объекты будут благоустроены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».