В Татарстане решение о вакцинации работников будет принимать сам работодатель

В Татарстане решение о вакцинации и работе в пандемию будет принимать сам работодатель. Об этом на брифинге в Кабмине рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Это решение работодателя, если вам нужно узнать, какие у них на это счет аргументы то лучше обратиться к ним, мы не влияем на позицию работодателя, тем более если это какие-то частные структуры. Очевидно риски заражения на крупных предприятиях гораздо выше, так как разобщенность маловероятна, люди в больших коллективах работают вместе», — сказала спикер.

Она добавила, что сотрудники госаппарата также активно прививаются от коронавируса.

«У нас большое количество людей привилось, вакцинация продолжается. У нас к этому подходят очень ответственно и вводить принудительные меры по вакцинации нет необходимости», — отметила Галимова.

Ранее Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии заявил, что он лично не поддерживает обязательную вакцинацию.