Как грамотно подготовить квартиру к ремонту: советы казанского инженера-строителя с 40-летним стажем

О том, как грамотно подготовиться к ремонту в квартире, рассказывает инженер-строитель с 40-летним стажем Ясмина Рафикова.

Подготавливаем стены. Берем калькулятор, карандаш и начинаем осмотр помещения, чтобы посчитать финансовые затраты и время работ. В сухом и чистом помещении нужно будет только снять старую отделку с потолка, стен и пола. В тех местах, где есть плесень, отходят обои, отваливается краска, есть хорошо видимые трещины, придется дополнительно еще сделать подготовку под новую отделку. Для демонтажа понадобятся металлические щетки, шпатели (скребки), перчатки, маска на лицо и очки, чтобы защититься от пыли.

Если старые обои плохо снимаются, то их необходимо размочить. Для этого по всей поверхности нужно пройтись губкой, смоченной теплой водой с добавлением мыла, жидкости для мытья посуды или кондиционера для стирки белья. Подождите несколько минут и повторите процедуру.

Отодрать жидкие обои, состоящие из смеси целлюлозы, хлопка и водорастворимого клея, можно тоже при помощи теплой воды — достаточно их просто намочить, а после разбухания быстро снять массу шпателем с одного раза. Примечательно то, что жидкие обои можно использовать повторно.

Планируем дизайн помещения. Определяемся с видами, цветом и рисунком новых отделок помещения. При этом рекомендуется учитывать назначение помещения, его расположение, освещенность естественным светом, конфигурацию и габариты, чтобы с помощью цвета и рисунка отделки зрительно добавить высоты, ширины или объема помещению.

Все ремонтно-строительные работы ведутся в следующей последовательности: сначала потолок, потом стены, оконные и дверные проемы, а заканчивается работа ремонтом полов. Если потолки делать в середине или конце работ — то можно уляпать брызгами и потеками готовые полы и стены. Особенно, если в планах окраска потолков.

Для потолков под окраску понадобится грунтовка, шпаклевка и краска. Количество необходимых стройматериалов подсчитывается исходя из площади потолка. В магазине на любой таре — мешке или ведре — указан расход материала на квадратный метр. С помощью математических расчетов считаем, сколько нужно килограммов того или иного материала. Из инструментов понадобятся абразивная шкурка или сетка для шлифовальной терки, шпатели и кисти различного размера, валик.

Для стен под окраску идет тот же материал, что и для потолков. Необходимое число рулонов обоев считается следующим образом. Чаще всего ширина рулона 1,06 м, реже 0,53 м. Считаем периметр — сумма длин всех стен, делим полученную цифру на ширину будущих обоев и получаем общее количество полотнищ. Умножаем ее на высоту помещения и полученную цифру делим на 10-метровую стандартную длину обоев в рулоне. В итоге получаем необходимое количество рулонов.

Например, наша комната в длину 5 м, в ширину 4,5 м. Высота комнаты 2,7 м. Определяем периметр комнаты: Р = 5 м х 2 + 4,5 м х 2 = 19 м. Посчитаем общее количество полотнищ обоев (периметр Р делим на ширину рулона обоев)19 м: 1,06 м = 17,92 (18 полотнищ) или 19 м: 0,53 м = 35,85 (36 полотнищ). Умножаем количество полотнищ на высоту комнаты (Н = 2,7 м). Получаем соответственно 48,6 м и 97,2 м. Считаем количество рулонов, которое нам понадобится при стандартной длине рулона 10 м. Для этого 48,6 м: 10 м = 4,86 (то есть 5 рулонов). Или 97,2 м: 10 м = 9,72 (10) рулонов. Кстати, если вам сложны эти подсчеты, можно ими не заморачиваться, а найти в интернете калькулятор для подсчета стройматериалов и легко и быстро получить результат.

Имейте в виду: всегда стоит брать на один рулон обоев больше — про запас. Остатки при их наклейке непременно будут, ведь площади оконных и дверных проемов или подгонку рисунка обоев никто не отменял. Такой запас пригодится при различных форс-мажорных обстоятельствах, будь то рисунки наших маленьких детей-художников, царапины как следствие кошачьих игр или выцветание обоев на солнце. Такова жизнь!

Перед тем, как начинать снимать старые обои со стен, из комнаты лучше убрать всю мебель или покрыть ее специальной пленкой. Снять шторы и убрать все, что может испачкаться. При снятии старых обоев стоит брать небольшое количество жидкости, использовать теплую воду. Старые полотна обоев вблизи выключателей снимать нужно с осторожностью!