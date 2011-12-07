Морковь и свекла по цене апельсинов: изменит ли новый урожай ситуацию на рынке в Казани?

Корреспонденты «Казанских ведомостей» отправились на славящийся широтой своего ассортимента Московский рынок с надеждой на перемены к лучшему в продуктовой корзине жителя Казани.

Увы, надежды эти вновь не оправдались… Цены на наиболее популярные овощи продолжают заставлять вздыхать, особенно пенсионеров. Впрочем, судите сами. Начнем, пожалуй, с самого что ни на есть ходового овоща — картошки. Покупка на рынке килограмма второго хлеба обойдется в 50 — 60 рублей. Ну ладно, здесь высокую цену можно объяснить хотя бы тем, что картофель молодой, а новый урожай привезен издалека: из Средней Азии и даже из заморских Египта и Израиля.

Но почему за нашенскую свеклу-то просят 70 — 80 рублей за кило? Продавцы в ответ молчаливо разводят руками: мол, все так продают, вот и мы (как вариант ответа — «хозяин точки») выставили такую же цену. Добавляя при этом, дескать, им надо в обмен на свою проданную овощную продукцию купить другие продукты, которые тоже ох как подорожали! Так что «валюта», в свое время заботливо припасенная в домашних погребах, пригодилась сейчас в неравной борьбе с продуктовой инфляцией. На килограмм «погребной» продукции можно аккурат купить килограмм египетских апельсинов по 75 рублей за кило.

На заячью радость — морковку — и вовсе сложилась единая цена. Во всех уличных рядах рынка, которые мы обошли, ее единодушно предлагают по 80 рублей за килограмм. Слабое утешение покупателю на рынке: в крупных торговых сетях цена моркови и того выше — перевалила за знаковый психологический рубеж в 100 рублей и более.

Вот интересно, по какой цене морковь предлагают оптовики? Заглянем в интернет. Предложения от агрокомпаний Татарстана по состоянию на 21 июля 2021 года таковы: 14 рублей за килограмм! Ну конечно, поскольку поставки оптовые, нужно брать минимальную партию в 20 тонн. 14 рублей у оптовика и 80 рублей при выдаче на руки покупателю. Не слишком ли большая маржа? Когда прибыль закладывается в пятикратном (!) размере… Вот таков он, бизнес по-российски. И обвинять бабуль на рынке тут тяжело: они же как все.

Идем по овощным рядам дальше. А что у нас там с капустой — обычной, белокочанной? Тоже не шибко хорошо: за килограмм капустки придется выложить полсотни рублей.

А вот что все же подешевело, так это довольно экзотичный и ненашенский овощ — баклажан. Крупные отливающие синевой плоды сейчас можно купить по 75 рублей за кило. Зимой цена баклажанов доходит до 200 рублей.

Продолжают дешеветь кабачки. Ну конечно, они ведь подросли уже у многих на своем огороде. Цена популярного ингредиента для летней яичницы колеблется от смешных 25 до 40 рублей за кило. Еще заметно снизилась цена и на свеженькие огурчики. Местные — пупырчатые и аппетитные — можно купить для салата за тридцатку, максимум 45 рублей за килограмм. Не забудем и про сладкий перец — цена этого привозного овоща колеблется незначительно: 75 — 80 рублей за кило.

Цена томатов пока устаканилась и сильно не меняется — помидоры на Московском рынке предлагают от 70 до 130 рублей за килограмм.

Интересно, а чем объясняют повышение цен на овощи наверху, в российском правительстве? В самом ответственном за это дело ведомстве — Министерстве сельского хозяйства России? Аналитики ведомства списывают рост цен на плохой урожай 2020 года. Мол, овощей из борщового набора собрали на 10% меньше из-за погоды — сначала была засуха, а потом дожди. Поэтому большинство овощей сейчас либо прошлогодние, либо импортные — более дорогие. Непогода повлияла и на качество урожая: та же картошка выросла мельче, чем привыкли закупать торговые сети. В итоге хороший, но мелкий картофель приходится отдавать на переработку. Конечно же, в росте цен виновата и пандемия — куда ж без нее? Специалисты Минсельхоза РФ напоминают о дефиците рабочей силы: во многих сельскохозяйственных регионах трудились мигранты, которые испарились с закрытием границ. И вот наконец последний удар под дых — удобрения подорожали, братцы, на целых 60%!

Министерству экономического развития России и Минсельхозу РФ поручено представить предложения по стабилизации цен. Но дальше этого дело пока не дошло.

Так что пока поход обычного казанца на рынок за борщовым набором остается делом ну очень затратным.

Остается только поверить на слово министру промышленности и торговли России Виктору Евтухову, заявившему в начале июля, что угроз для колебания цен на рынке в ближайший месяц нет, сообщает агентство «ТАСС». Министр считает, что цены на продукты стабильны: «Нам удалось этого добиться — сдержать их». Он отметил, урожай овощей уже пошел и скоро они должны подешеветь.