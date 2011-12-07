Президент РТ: «Вам безразлично, где ваши люди отдыхают и куда они могут пойти»

Накануне перед своим уходом в отпуск Президент РТ Рустам Минниханов провел совещание в Доме Правительства республики. На нем он раскритиковал глав муниципалитетов и поручил им исправить ситуацию с общественными пространствами.

О жалобах татарстанцев руководителю республики рассказала его помощник Наталия Фишман-Бекмамбетова. По ее словам, жители республики часто сообщают о разбитых фонарях, сломанных скамейках, неработающих туалетов и опасных для детей площадок. Они просят сделать ремонт малых архитектурных форм.

«Как можно так безобразно относиться? Я разочарован. Значит, у вас внимания на это не хватает, вам это не интересно и не нужно. Вам безразлично, где ваши люди отдыхают и куда они могут пойти», - сказал Минниханов. Он подчеркнул, что содержание объектов обходится дешевле, чем их ремонт.

В связи с этим руководитель РТ дал поручение привести все общественные пространства в порядок до празднования Дня Республики. В противном случае в последующие годы районам не будут предоставляться средства на реализацию программ «Наш двор».