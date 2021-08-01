«И не думала, что будут медали»: мама казанской фехтовальщицы Марты Мартьяновы — о ее пути к победе на Олимпиаде

Коляска не понадобилась

В родной город Марта Мартьянова вернулась рейсом из Токио с пересадкой в Москве. Перед прилетом в аэропорту для чемпионки приготовили коляску, но от нее Марта отказалась и вышла к встречающим ее журналистам и болельщикам в тапочках, немного прихрамывая. Первым делом она обняла свою семью. Несмотря на тяжелый перелет и усталость, она с легкостью отвечала на вопросы журналистов и фотографировалась со всеми желающими.

На вопрос «Казанских ведомостей» о том, как ей удалось преодолеть всю боль и взять себя в руки, Марта смеясь ответила, что в спорте по-другому не бывает. «Как бы тяжело не было, я всегда прохожу через все препятствия, которые встречаю на своем жизненном пути. Никогда не пытаюсь сдаться и опустить руки», — сказала Марта.

«У меня все отлично, такая травма уже была»

«Сейчас у меня в планах реабилитироваться, на это мне понадобится месяц. Такую травму я получала уже в январе, только на правой ноге, поэтому у меня все отлично. А дальше я буду тренироваться и идти к следующей Олимпиаде», — поделилась чемпионка.

«Осознание того, что в руках „золото“, еще не пришло»

«Это не только моя медаль, но медаль всей моей команды. У меня не было вариантов сдаться, если бы после травмы я просто села и опустила руки, то нас бы сняли. Кроме себя самой, больше никого не слышала, я понимала, что нужно делать все, чтобы уйти с победой. Осознание того, что в мои руках золотая медаль, еще не пришло» — рассказала Марта.

«Я сказала дочке, что очень люблю и всегда верила в нее»

С нетерпением олимпийскую чемпионку ожидали главные болельщики — семья Марты. Было видно, что их захватывали эмоции переживания. Когда Марта вышла, близкие кинулись к ней с объятиями.

«После того как Марта получила медаль, она не смогла позвонить из-за сильной боли в ноге. Позже она мне написала, что не могла уснуть из-за травмы. Я сказала Марте, что очень люблю ее, всегда верила в ее силы» — рассказывает о переживаниях последних дней мама Марты Неля.

Также мама рассказала, что в начале спортивного пути дочери она и не задумывалась о том, что Марта — будущая олимпийская чемпионка. «Когда она только пришла в школу фехтования, я не думала, что у нее будут медали. Когда стало получаться, я поняла, что дальше будет все выше и выше», — говорит мама Марты.