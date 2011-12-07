ТВ-3 проведет в Казани кастинг участниц для нового шоу

Телеканал ТВ-3 проедет открытый кастинга популярного мэйковер-шоу «Новый день» в столице Татарстана. Состоится он 8 августа.

Команда шоу «Новый день» помогает раскрыть себя тем, кто испытывает проблемы с самореализацией. Шоу строится на знаниях психологии, нейрофизиологии и современных коуч-методик, не обойдется и секретов восточных философских учений. Работать с участницами будут также эксперты и стилисты шоу, которые подскажут, как правильно распорядиться своим потенциалом. Помочь исполнить мечту им помогут медийные лица. По плану героини шоу должны прожить один день согласно своему предназначению, а после решить — оставить ли новый образ.

В Казани создатели шоу будут искать участниц старше 18 лет. Для участия в кастинге сначала надо зарегистрироваться по ссылке.



