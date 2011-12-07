Твоя формула любви. Самое вкусное мороженое

Я придумала, как в будущем отвечу детям на вопрос о том, как мы с папой познакомились. Скажу, что сильно хотела мороженое, но стеснялась об этом сказать, а он понял и купил. Дети будут спрашивать, что за волшебное мороженое, раз на него жену купить можно, а я скажу, что это было сразу несколько разных пачек и что потом мы сидели на лавочке и ели его вдвоем. И еще расскажу, что их дедушка никогда бы не купил столько. Мой отец, который в этот момент будет тоже сидеть за столом, лишь фыркнет, мол, жили тяжело, не до мороженого было. Я, моя старшая сестра и моя мама лишь покиваем головами, но обязательно переглянемся. Хотя вряд ли я буду детям про дедушку говорить.

История на самом деле не про мороженое и даже не про детей. А вот про папу рассказать хочется. Скажу сразу, папу я люблю и отношения сейчас у нас с ним хорошие, но искреннее не понимаю некоторые его черты характера. Поражает его, скажем так, прижимистость, а точнее, скупердяйство. Но папа всегда обижался, когда слышал это слово.

В какой-то момент девизом папы стала фраза «Экономим на всем». Меня, сестру и маму ругал за любые, как ему казалось, излишние траты. Папа сердился, если кто-то из нас забывал выключить свет в комнате, слишком долго находился в ванной, отчитывал за быстро изношенные вещи. Доходило до крайности. Отец не разрешал нам читать вечером, так как, по его словам, тратилось слишком много электроэнергии. Он требовал, чтобы мы читали только днем. Послабления были зимой, когда темнеет рано, иначе мы с сестрой вообще не смогли бы учиться.

Один раз мою сестру отругал за то, что она слишком быстро выроста из туфель и нужно покупать новые раньше намеченного по плану. Мама тогда успокоила папу, сказав, что младшая дочь подрастет и доносит. Между прочим, у сестры размер ноги тогда уже был 38, а у меня так и остался 36, но те туфли я все равно доносила. Без удовольствия, набивая вату в носочки, но это было проще, чем объяснять отцу, что мне они велики и нужны другие.

Жили тогда мы правда скромно. Деньги всегда откладывались на что-то важное. И стремление отца все держать под контролем я понимаю. И тогда понимала, просто всегда было обидно, что меня могут отругать за самые простые желания. Да и часть привычек по экономии сохранилась у папы даже сейчас, когда ему не нужно думать, чем кормить семью.

А потом я познакомилась с будущим мужем, и все мое представление о мужчинах поменялось. Я, конечно, и раньше догадывалась, что не все такие бережливые, как мой папа, но никогда не сталкивалась с этим лично. И вот этот молодой человек пригласил меня на свидание. Мы гуляли, болтали, и речь как-то случайно зашла о том, что в моей семье не принято даже в жару покупать мороженое. Как я уже рассказывала, он тут же купил мороженое. И очень сложно объяснить, что в этом такого особенного для меня. Но это было именно так. За все детство папа покупал мороженое всего пару раз, чаще это потихоньку делала мама, а тут по первому слову, да еще и столько, что его трудно съесть вдвоем.

Так я и влюбилась и ни разу об этом не пожалела. Потом уже сама начала покупать себе сладости, но именно то мороженое именно тогда было самое вкусное.

Рита