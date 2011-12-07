Главный детский травматолог РТ: Батуты приносят детям не радость, а тяжелые травмы

Главный детский травматолог Минздрава РТ Петр Андреев сообщил, что зачастую батуты приносят детям не радость от прыжков, а тяжелые травмы. Об этом передает ИА «Татар-информ.

По словам ведущего научного сотрудника РКБ, прежде чем выпускать ребенка на батут, он должен получить инструкцию и правила поведения на нем, назвав батут спортивным снарядом. В противном случае, родители выпускают детей на «минное поле».

Он отметил, что за прошлый год около 70 детей получили травму на батуте. Как правило, это перелом позвоночника и конечностей. Поэтому ребенку важно уметь группироваться и правильно приземляться.

Врач добавил, что более 50% всех детских травм являются бытовыми. На втором месте по числу случаев — уличный травматизм, на третьем — школьный (примерно 5-10%). Дальше идет транспортный травматизм. По словам Петра Андреева, их процент небольшой, однако именно 70-80% таких случаев заканчиваются смертью ребенка.