Казанскому университету поручено исследовать жидкие углеводороды планеты

Казанский федеральный университет выиграл конкурсный отбор на создание научного центра мирового уровня (НЦМУ) по приоритетному направлению «Экологически чистая ресурсосберегающая энергетика, эффективное региональное использование недр и биоресурсов», сообщает пресс-служба КФУ.

Казанский федеральный университет вошел в список организаций, участвующих в создании НЦМУ «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты».

Ученым Казанского университета в рамках порученной темы предстоит создать инновационные и эффективные методы поиска, разведки нефти и газа на территории Сибири. В том числе - с использованием сквозных технологий, с помощью искусственного интеллекта, а также обработки больших данных. Вторым этапом нового Казанского научного центра станет уже непосредственная помощь в организации разработок месторождений нефти и газа. Ученые КФУ в этой работе будут использовать технологии, которые позволят дистанционно определять территории, на которых есть нефть и газ, другие полезные ископаемые.