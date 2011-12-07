Компания «Бипиум» вошла в число 10 новых резидентов «Иннополиса»

Компания участника Кадрового резерва Президента РТ и финалиста конкурса «Лидеры России» Виктора Никитина ООО «Бипиум» стала резидентом ОЭЗ «Иннополис», сообщает Департамент госслужбы кадров при президенте РТ.

«Моя компания создает конструктор информационных систем Бипиум. Платформа позволяет создать корпоративное приложение без программистов. Я хочу сделать возможным самостоятельно оцифровать свою компанию каждому предпринимателю. Если сейчас мы предлагаем инструменты визуального программирование (BPM), то задача сделать все еще проще», — рассказал Никитин.

Компания вошла в число 10 новых резидентов и партнеров особой экономической зоны «Иннополис», которые создадут в общей сложности 550 рабочих мест.

«Иннополис для меня сейчас набор перспективных гипотез, которые я хочу проверить для своей компании. Способен ли университет готовить кадры, готовые сразу входить в работу без необходимости дообучать? Способствует ли высокая плотность ИТ-компаний породить партнерские связи? Насколько налоговые льготы окажут влияние на развитие бизнеса? На эти вопросы я бы хотел ответить сам себе через год», — сказал Никитин.