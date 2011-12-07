Площадки для сдачи норм ГТО появятся еще в 9 районах Татарстана

В Республике Татарстан продолжается работа по возведению малых универсальных спортивных площадок при Центрах тестирования ГТО в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». В этом году такие спортплощадки появятся в 9 районах Татарстана: Сармановском, Азнакаевском, Атнинском, Пестречинском, Алькеевском, Тюлячинском, Менделеевском, Ютазинском и Апастовском, сообщает пресс-служба Министерства спорта РТ.

Спортивная площадка для комплекса «ГТО» — это объект размером 352 квадратных метров. Ее поверхность оборудована травмобезопасным резиновым покрытием. На площадках будут установлены комплекты тренажеров. Разнообразие их универсально — это 26 наименований различных видов тренажеров. В их числе — гимнастические скамьи, рукоходы, турники и даже такие уличные тренажеры, как степперы, эллиптические и велотренажеры.

В рамках проекта в Республике Татарстан в 2019 году уже построено 18 подобных спортплощадок для сдачи норм ГТО. К существующим добавятся 9 площадок нынешнего года, а в планах на 2021 год — сооружение еще 6 таких объектов.

Строительство в Татарстане спортплощадок для массового занятия спортом идет согласно национальному проекту «Демография». Он призван повысить долю россиян, систематически, то есть два раза в неделю и чаще, занимающихся физической культурой и спортом, до 55%. Этому как раз и способствует внедрение сдачи комплекса ГТО, который считается главным помощником в развитии массового спорта среди населения.