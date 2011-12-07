Президент Татарстана Рустам Минниханов открыл в Казани сквер «Авангард»

Сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин провели торжественную церемонию официального открытия нового казанского сквера «Авангард». Особая ценность нового объекта культуры для горожан — это первый сквер на территории большого, удаленного от центра города, микрорайона «Теплоконтроль». Отсюда и название сквера — он расположен по улице Авангардная, его обустроили на месте заброшенного пустыря, создав прекрасную уютную зону отдыха.

Вся территория мини-парка грамотно поделена на зоны отдыха. Здесь имеются отличные и разнообразные игровые площадки для детворы, подростков и старшеклассников, а для людей старшего возраста предусмотрены прогулочные дорожки и удобные скамейки в разных местах сквера.

Перед церемонией открытия на сцене сквера «Авангард» для жителей округи развернулась большая концертная программа, в ней приняли участие, как профессиональные артисты, так и юные участники коллективов художественной самодеятельности.

После слов приветствия Рустам Минниханов и Ильсур Метшин приняли участие в масштабной фотосессии — дети и взрослые, пришедшие на праздник, с удовольствием не упустили возможность запечатлеть себя на селфи вместе с Президентом республики и главой ее столицы.