Прокуратура РТ проверит информацию об отказе ребенку-инвалиду в домашнем обучении

В Бугульме городская прокуратура проверит информацию об отказе ребенку-инвалиду в домашнем обучении, сообщает пресс-служба ведомства.

«Прокуратура проведет необходимые проверочные мероприятия и при выявлении нарушений прав ребенка-инвалида примет исчерпывающие меры реагирования», — сказано в сообщении ведомства.

Проверка назначена по поручению прокурора РТ Ильдуса Нафикова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что власти Бугульмы с 2019 года отказываются переводить на домашнее обучению девочку с пороком сердца и злокачественной опухолью на глазах. Ребенку в полтора года сделали операцию по удалению одного глаза, вскоре после химиотерапии девочки удалили и второй глаз.

Мать девочки поехала в Казань, чтобы разобраться с проблемой, но опять получила отказ. В столице РТ ей сообщили, что Гороно Бугульмы обязано самостоятельно найти для девочки учителей и договориться со школой. Однако в управлении образования города женщине говорят самой искать педагогов.

На данный момент мать ребенка-инвалида просит помочь с решение проблемы президента РФ.