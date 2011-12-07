Татарстанcких педагогов проверят на коронавирус

Заместитель главы Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина сообщила о тестировании учителей на коронавирус.

На пресс-конференции Авдонина уточнила, что «прицельно антитела среди этого контингента еще не изучали». Тестированием медработников и работников образования, по ее словам, будет заниматься Минздрав. Отмечается, что заболеваемость среди учителей не зарегистрирована, так как школы были с марта закрыты.

Организацию проведения процедуры подтвердил замглавы Минздрава РТ Владимир Жаворонков.







