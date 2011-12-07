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Татарстанcких педагогов проверят на коронавирус

Тестированием медработников и работников образования, по словам Авдониной, будет заниматься Минздрав.

Заместитель главы Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина сообщила о тестировании учителей на коронавирус.

На пресс-конференции Авдонина уточнила, что «прицельно антитела среди этого контингента еще не изучали». Тестированием медработников и работников образования, по ее словам, будет заниматься Минздрав. Отмечается, что заболеваемость среди учителей не зарегистрирована, так как школы были с марта закрыты.

Организацию проведения процедуры подтвердил замглавы Минздрава РТ Владимир Жаворонков.



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