Ученики 10 татарстанских школ протестируют мобильное приложений «Я – школьник»

Ученики 10 татарстанских школ протестируют мобильное приложений от минцифры РТ «Я — школьник», сообщает пресс-служба ведомства.

«На наш зов откликнулись более 500 школьников — ученики 5–10-х классов. Именно эти ребята станут нашими первопроходцами. Сегодня они уже получили доступ к приложению и завтра пойдут на первые уроки с цифровым „другом“ в кармане», — сказано в сообщении министерства.

Своими впечатлениями подростки будут делиться с разработчиками через Telegram. Их замечания помогут внести доработки в приложение.

Напомним, мобильное приложение «Я — школьник» дает доступ к электронному дневнику edu.tatar.ru, поможет следить за успеваемостью и подскажет, на какие предметы следует обратить особое внимание. Также в сервисе будут отображаться комментарии учителя и тема следующего урока. Помимо этого, приложение поможет спланировать домашнюю работу.