В Казани открылся первый полилингвальный комплекс «Адымнар»

В Казани сегодня, в День знаний, открылся первый полилингвальный комплекс «Адымнар», в который вошли школы на улице Бичурина и улице Бондаренко, а также школа в Елабуге.

Особенностью учебного заведения стало углубленное изучение русского, татарского и английского языков. Материальная база оснащена по самым высоким стандартам, в комплексе присутствуют спортивные площадки, бассейн, мастерские и научные лаборатории, студии записи видео и звука.

В торжественной церемонии открытия полилингвального комплекса принял участие Государственный советник республики Минтимер Шаймиев.

«Вот как меняется жизнь. Вот как мы стремимся учить и воспитывать. Мы безусловно благодарны на все времена тем учителям, которые в свое время, не смотря ни на какие условия, нас учили, старались. Быстро текущее время от нас требует быстрых и решительных шагов, внедрения самых передовых методов. Мы постепенно встаем на путь билингвальных и полилингвальных школ. Самый большой подарок родителя — передать ребенку родной язык», - высказался Минтимер Шаймиев.