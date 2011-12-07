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В Казани пройдет флешмоб в честь известного хита «3 сентября» Михаила Шуфутинского

Этот день уже стал общенародным праздником со своими традициями.

Третьего сентября в 17 часов в музеях Big Funny на ул. Баумана, 35 пройдет флешмоб в честь этого дня и известного хита Михаила Шуфутинского «3 сентября». (0+)

Этот день уже стал общенародным праздником со своими традициями. 3 сентября принято переворачивать календарь, ловить на бульварах желтый лист и выкладывать в сториз, делать селфи на фоне костров рябин и увеличивать количество мемов. И все это, конечно, под вышибающий слезу хит Шуфутинского. В этот день всех пришедших на флешмоб ждет выступление кавер-группы, бесплатная фотосессия и куча желтых шаров. Желтые листья, рябины, тот самый календарь, лист которого нужно перевернуть, и, конечно, легендарная песня, которую можно спеть всем вместе на русском и татарском языках!

А те, кто не успеет прийти в этот день, чтобы перевернуть календарь, могут сделать это до 6 сентября у музеев корпорации Big Funny - «Музея эмоций Fun Box», «Зеркального лабиринта» и «Зоопарка» по ул. Баумана, 35. Обязательно приходите переворачивать! Участие в мероприятии бесплатное.

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