В новом учебном году график школьных каникул не изменится

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В новом учебном году российские школьники будут отдыхать как обычно — график школьных каникул не изменится, сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор РФ.
«Это могут быть и так называемые модульные каникулы, и по четвертям», — цитирует ведомство агентство.
Напомним, учебные заведения начали работу в очном формате, но по особым правилам, учитывающим эпидемиологические условия.
В школы Татарстана в этом году поступили на 5 тыс. первоклассников больше, чем в 2019-м.