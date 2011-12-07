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В новом учебном году график школьных каникул не изменится

Школьники будут отдыхать после каждой четверти или модуля.

В новом учебном году российские школьники будут отдыхать как обычно — график школьных каникул не изменится, сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор РФ.

 «Это могут быть и так называемые модульные каникулы, и по четвертям», — цитирует ведомство агентство.

Напомним, учебные заведения начали работу в очном формате, но по особым правилам, учитывающим эпидемиологические условия.

В школы Татарстана в этом году поступили на 5 тыс. первоклассников больше, чем в 2019-м.

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