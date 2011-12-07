В новом учебном году график школьных каникул не изменится

В новом учебном году российские школьники будут отдыхать как обычно — график школьных каникул не изменится, сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор РФ.

«Это могут быть и так называемые модульные каникулы, и по четвертям», — цитирует ведомство агентство.

Напомним, учебные заведения начали работу в очном формате, но по особым правилам, учитывающим эпидемиологические условия.

В школы Татарстана в этом году поступили на 5 тыс. первоклассников больше, чем в 2019-м.