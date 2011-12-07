Власти РТ продлили до 2025 года программу развития культуры

Власти Татарстана продлили программу развития культуры РТ до 2025 года (ранее программа была рассчитана до 2022 года). Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Согласно документу, объем финансирование программы также увеличится до 95,58 млрд рублей (ранее — 61,67 млрд рублей). Изменения коснуться и средств, поступающих из федерального бюджета — до 3,8 млрд рублей (ранее — 2,26 млрд рублей.

Таким образом, суммарные расходы на программу превысят 99,3 млрд рублей.