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Власти РТ продлили до 2025 года программу развития культуры

Суммарные расходы на программу превысят 99,3 млрд рублей.

Власти Татарстана продлили программу развития культуры РТ до 2025 года (ранее программа была рассчитана до 2022 года). Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Согласно документу, объем финансирование программы также увеличится до 95,58 млрд рублей (ранее — 61,67 млрд рублей). Изменения коснуться и средств, поступающих из федерального бюджета — до 3,8 млрд рублей (ранее — 2,26 млрд рублей.

Таким образом, суммарные расходы на программу превысят 99,3 млрд рублей.

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