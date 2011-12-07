Как стать опекуном в Татарстане и почему человека могут лишить этого права

— Кто может стать опекуном?

— Опекун или попечитель назначается с согласия самого человека или по его заявлению в письменной форме. Сделать это нужно в течение месяца с момента, как органы опеки получили сведения о необходимости опеки над несовершеннолетним. В качестве места для жилья подопечного может быть выбрана как его жилплощадь, так и жилище попечителя.

Взаимоотношения между опекуном и подопечным формируются на основе акта органа опеки и попечительства. В документе может быть прописан срок действия обязанностей опекуна, который определяется до наступления определенных условий. Стать заявителем могут только совершеннолетние дееспособные граждане, которые проживают в России постоянно и готовы на эту роль.

— По какой причине органы опеки могут отказать заявителю?

— Заявителю могут отказать в случае если он ранее был лишен родительских прав, имеет судимость, подвергался уголовному преследованию за преступления против жизни и здоровья, а также половой неприкосновенности против семьи и несовершеннолетних.

Также опекуном не может стать человек, который состоит в однополом браке, зарегистрированном в стране, где законы такой брак признают. Кроме того, отказ могут получить больные алкоголизмом или наркоманией, ранее отстраненные от обязанностей опекуна и имеющие определенные проблемы со здоровьем. Не могут стать опекунами те, кому отказал орган опеки из-за условий жизни, личных качеств и мотивов.

— Какая есть ответственность у опекунов? У лишенных прав родителей?

— Опекун каждый год, не позднее 1 февраля должен в письменной форме отчитываться в органы опеки и попечительства за предыдущий год о хранении и использовании имущества подопечного. Если есть родитель, который по каким-либо причинам больше не является опекуном ребенка и не предоставляет средства на его содержание, то с него могут быть взысканы алименты через суд.

Если нет соглашения родителей об уплате алиментов, если они не содержат несовершеннолетних детей и пнет судебного иска от опекуна орган опеки и попечительства вправе предъявить иск о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей к одному из родителей.

— По каким причинам может быть прекращена опека?

— Опека прекращается в случае смерти опекуна или подопечного, по окончанию срока действия акта о назначении опекуна, если опекуна отстранили или освободили от обязанностей по какой-либо из причин. Также опека снимается, когда подопечный достигает совершеннолетия или получается дееспособность в полном объеме другим способом.

Также сам опекун может отказаться от исполнения своих обязанностей, в том числе и временно. Орган опеки может и самостоятельно отстранить опекуна, если он исполняет свои обязанности ненадлежащим образом, нарушил права подопечного, в том числе в корыстных целях, или оставил его без надзора.

Еще одна причина, по которой может быть снято опекунство: если человек нарушил правила охраны имущества подопечного. Права и обязанности прекращаются с момента принятия органом опеки соответствующего решения.