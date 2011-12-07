В Казани стартовал отопительный сезон

В Казани официально стартовал отопительный сезон. Соответствующее заявление сделал в ходе делового понедельника заместитель руководителя исполкома города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Искандер Гиниятуллин.Спикер отметил, что на данный момент 76 % социальных объектов обеспечены теплом. Также Гиниятуллин добавил, что на регулировку и отладку режимов работы отопительных систем в домах потребуется две недели.