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В Казани стартовал отопительный сезон

На отладку отопительных систем отведено две недели.
В Казани официально стартовал отопительный сезон. Соответствующее заявление сделал в ходе делового понедельника заместитель руководителя исполкома города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Искандер Гиниятуллин.Спикер отметил, что на данный момент 76 % социальных объектов обеспечены теплом. Также Гиниятуллин добавил, что на регулировку и отладку режимов работы отопительных систем в домах потребуется две недели. 
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