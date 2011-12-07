В осенний призыв для прохождения военной службы Татарстан направит 3,5 тысячи человек

Во время осенней призывной кампании для прохождения военной службы РТ направит 3500 человек. Об этом сегодня сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» военный комиссар РТ Сергей Погодин.«Первого октября началась осенняя призывная кампания, которая продлится до 31 декабря 2018 года. За это время в Российской Федерации на военную службу будут призваны 132 500 человек. Вызову на призывные комиссии в Татарстане подлежат около 18 тыс. человек. По их результатам 3500 человек будут направлены на прохождение службы в армии», – сказал Сергей Погодин.