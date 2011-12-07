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В осенний призыв для прохождения военной службы Татарстан направит 3,5 тысячи человек

Военный комиссар РТ озвучил число новобранцев осенней призывной кампании.
Во время осенней призывной кампании для прохождения военной службы РТ направит 3500 человек. Об этом сегодня сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» военный комиссар РТ Сергей Погодин.«Первого октября началась осенняя призывная кампания, которая продлится до 31 декабря 2018 года. За это время в Российской Федерации на военную службу будут призваны 132 500 человек. Вызову на призывные комиссии в Татарстане подлежат около 18 тыс. человек. По их результатам 3500 человек будут направлены на прохождение службы в армии», – сказал Сергей Погодин.
КВ
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