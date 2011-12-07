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В Татарстане предлагают сохранять рабочие места за военнослужащими-срочниками

Об этом сообщил в ходе пресс-конференции военный комиссар республики Сергей Погодин.
По его словам, у молодых людей, трудящихся до прохождения срочной военной службы на государственных предприятиях Татарстана, появится возможность вернуть свое рабочее место после возвращения на гражданку. Инициатива была предложена прокуратурой РТ, в данный момент этот вопрос по поручению президента РТ Рустама Минниханова прорабатывается рабочей группой, которую возглавляет заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева. Более того, по словам Сергея Погодина, Рустам Минниханов озвучивал возможность введения аналогичного права для граждан, работавших до начала службы на частных предприятиях.
КВ
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