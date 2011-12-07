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Завтра в Казани ожидается дождливая погода

Температура воздуха составит +7-10°C.
Завтра, 2 октября, в столице РТ ожидается пасмурная погода, дожди, сообщается на сайте gismeteo.ru. Скорость ветра составит 4-5 м/c., при порывах – 9-12 м/c. Атмосферное давление –745-747 мм рт. ст. 
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