Большая перемена: как теперь кормят школьников младших классов?

Как это выглядит на практике в Татарстане, посмотрел журналист «КВ», побывав в 36-й казанской гимназии Авиастроительного района.

С директором гимназии Татьяной Матлиной направляемся в школьную столовую. Время - почти 9.30, работники пищеблока проворно накрывают на столы, вот-вот прозвенит звонок с урока. На столах яблоки, хлеб, салат из помидоров. Говорят, фрукты в меню присутствуют всегда. Пока это яблоки, ближе к зиме в ход пойдут бананы и апельсины. Горячее - сегодня это пельмени - раскладывается в последнюю очередь непосредственно в зале, чтобы не остыло. В воздухе уже витает аппетитный запах свежеприготовленных блюд.

- Еда раскладывается непосредственно перед приходом ребят, - комментирует процесс директор. - В это время даже окна в столовой не открываются, чтобы максимально сохранить температуру пищи, как бы жарко ни было самим работникам столовой.

Меню, как выяснилось, разрабатывает Департамент продовольствия и социального питания г. Казани. В будние дни завтрак чуть сытней, чем по субботам. Например, в четверг комплекс состоял из капустного салата, котлеты «Пожарская» с гречневой кашей, чая, хлеба и яблока. По субботам условно разгрузочный для столовой день: готовятся либо пельмени, либо сосиски с гарниром. Дело в том, что столовая работает 6 дней в неделю, обеспечивая едой две школьные смены. А работников не всегда хватает. Например, в 36-й гимназии предусмотрено 7 штатных единиц пищеблока, а в данный момент есть только три. В особо загруженные дни в школы, где есть недостаток поваров и персонала столовых, Департамент продовольствия направляет мобильную группу в помощь. Как правило, это стажеры - студенты выпускных курсов профильных училищ. Так, всю минувшую неделю здесь группой поддержки были три студентки. Кстати, все блюда готовятся непосредственно в столовой (за исключением пельменей и привозных сосисок). Это сложнее, чем привозное, зато все свежеприготовленное.

Пока беседуем с директором, звенит звонок, и столовую класс за классом наполняют ученики. Шумные, веселые, они сметают с тарелок пельмени, салат, хватают по яблоку и встают из-за стола.

- Кто-то хорошо ест, кто-то не очень, в зависимости от домашних традиций и пристрастий, - поясняет директор. - Кто-то дома ест в основном макароны, для них некоторые блюда могут быть непривычными. Что касается родительского контроля, то когда возникают вопросы по питанию, мы всегда готовы пригласить родителей продегустировать, что едят дети, посмотреть, горячим ли все подается. Сразу все вопросы снимаются.

Вместе с директором обращаемся к детям с вопросом, понравился ли им завтрак. Мальчуган в восторге, съел все, а сидевшая за соседним столом девочка отвечает, хоть и наелась, но «в пельменях было не мясо», зато ей понравился салат.

Стоимость бесплатного завтрака на сегодня составляет 51,85 рубля - именно столько выделяется из госбюджета на разовый горячий завтрак либо обед. В Татарстане это завтрак. В соответствии с этой суммой в департаменте питания и составляется меню. Есть варианты бесплатного завтрака на 30 рублей. Это когда ребенок учится во вторую смену: приходит в школу в продленку утром, поев дома, и в дополнение получает сытный перекус в столовой до начала уроков.

Завпроизводством столовой гимназии Елена Максякова, работающая здесь уже больше 11 лет, говорит, что ежедневно по списку бесплатный горячий завтрак получают 238 детей, за исключением отсутствующих и болеющих. Рацион, с ее точки зрения, составлен грамотно, чтобы могли поесть и аллергики, и диабетики, и вообще те, кому требуется диетическое питание. Говорит, все необходимое для работы в столовой есть, перебоев с поставками продуктов не наблюдается, все заявки на оборудование удовлетворяются оперативно: нужна мясорубка, значит, она будет, требуется новая посуда - привезут. Хорошо обстоят дела и с обеспечением средствами защиты: масками, перчатками, дезсредствами.

- Для нас с нововведением ничего особо не поменялось, - резюмирует директор Татьяна Матлина. - Столовая есть, условия хорошие. В 2006 году ее площадь была увеличена за счет пристроя к школе. В последние годы столовая модернизируется. Так что дети как питались, так и продолжают. Для нас и раньше не представляло сложности накормить младшие классы, мы в общем-то так и делали. Просто сейчас один прием пищи оплачивается за счет бюджета. Если раньше родители думали, платить или не платить, то сейчас, когда бесплатно, завтракают все.

Впрочем, есть одна нестыковка. Это питание школьников младших классов из семей так называемой льготной категории в группе продленного дня. То есть горячий завтрак каждый младшеклассник получает бесплатно, а вот уже обед в продленке - за полную стоимость, а это порядка 70 рублей. Без учета того, относится ли семья ребенка к категории, имеющей право на льготную стоимость. Тогда как для школьников с 5 до 11-й класс такая возможность сохранилась. В итоге родители все равно вынуждены нести расходы. Если в семье двое детей, которые посещают младшие классы, то приходится ежедневно доплачивать еще 140 рублей за обед. Но то, что есть один бесплатный завтрак, уже огромная поддержка семье.

Тем более что, по статистике Роспотребнадзора, размещенной на сайте ведомства, до 20% школьников начальных классов страдают от болезней ЖКТ. Они не едят в нужном количестве творог (меньше на 40%), рыбу (меньше на 50%), не пьют молоко (меньше на 20%). При этом съедаемых сладостей больше нормы на 23%, мучных и макаронных изделий - на 35%. Такое питание не может считаться качественным. Растущему организму не хватает питательных веществ, от избытка сахара портятся зубы, а от газировки может начаться гастрит. А горячее питание подразумевает сбалансированность и качество принимаемой пищи. Ребенок получает в школьной столовой минимум одно горячее блюдо и горячий напиток, они обеспечивают его организм энергией в нужном количестве, а также необходимыми витаминами и микронутриентами.

Кстати, в Роспотребнадзоре просят родителей участвовать в мониторинге питания и контроле в составлении меню. Предполагается, что каждая семья сможет сэкономить не менее 12 тысяч рублей за год на школьном питании детей.