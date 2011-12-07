Больше половины казанцев разрешают детям одним ездить на такси

Доверие родителей к таксистам в Казани выше, чем в России в целом. В ходе опросов по стране лишь около половины родителей поддерживают самостоятельные поездки своих детей на такси.

Таковы данные социологического опроса, проведенного порталом ResearchMe.

Продолжая разговор о Казани, стоит отметить, что все же более чем для 80% опрошенных родителей важно находиться на связи со своим ребенком во время поездки и контролировать маршрут. 58% опрошенных предпочитают, чтобы ребенка встретили в пункте назначения. Около трети родителей спокойнее отпускают в поездку на такси ребенка, если с ним едет кто-то из друзей или одноклассников.

В целом по России большинство респондентов считают, что дети готовы к самостоятельным поездкам с 15 лет – таких, например, в Казани 42%.

Кстати, доверие к обычному общественному транспорту – автобусам, трамваям, метро у казанских родителей почти абсолютное. В самостоятельные поездки на общественном транспорте большинство - а это 92% опрошенных казанцев готовы начать отпускать детей с 11 лет.