Больше половины казанцев разрешают детям одним ездить на такси

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Доверие родителей к таксистам в Казани выше, чем в России в целом. В ходе опросов по стране лишь около половины родителей поддерживают самостоятельные поездки своих детей на такси.
Таковы данные социологического опроса, проведенного порталом ResearchMe.
Продолжая разговор о Казани, стоит отметить, что все же более чем для 80% опрошенных родителей важно находиться на связи со своим ребенком во время поездки и контролировать маршрут. 58% опрошенных предпочитают, чтобы ребенка встретили в пункте назначения. Около трети родителей спокойнее отпускают в поездку на такси ребенка, если с ним едет кто-то из друзей или одноклассников.
В целом по России большинство респондентов считают, что дети готовы к самостоятельным поездкам с 15 лет – таких, например, в Казани 42%.
Кстати, доверие к обычному общественному транспорту – автобусам, трамваям, метро у казанских родителей почти абсолютное. В самостоятельные поездки на общественном транспорте большинство - а это 92% опрошенных казанцев готовы начать отпускать детей с 11 лет.