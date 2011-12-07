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Минниханов открыл в Челябинске памятник Тукаю

Татарам, проживающим в Челябинской области, очень важно сохранить свою национальную культуру и традиции, отметил глава республики.

Президент Татарстана Рустам Минниханов совместно с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером открыли в столице Южного Урала памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю.

Глава республики отметил, что татарам, проживающим в Челябинской области, очень важно сохранить свою национальную культуру и традиции. Губернатор же, в свою очередь, подчеркнул, что за свою жизнь Габдулла Тукай оставил в Челябинске большое наследие. Поэт посещал город в 1912 году.

Как сообщает пресс-служба руководителя РТ, памятник Тукаю установили в новом сквере на улице Воровского.



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