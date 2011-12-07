Педагог Лилия Нуруллина: Учитель должен соответствовать своему статусу 24 часа в сутки

Вместо погонов - школьный журнал

- Лилия Ришатовна, расскажите, как вы выбрали свою профессию?

- Если честно, это случилось довольно спонтанно. После школы я подала документы в КЮИ МВД, успешно сдала вступительные экзамены, готовилась получить форму, когда в голове что-то мелькнуло. Я поняла, что хочу учить детей. Мне нравится смотреть и видеть, как они меняются во время работы с ними. Это мое призвание, получаю от этого удовольствие. Не трачу на них свою энергию, я ею с детьми обмениваюсь. Вы не представляете, сколько раз за день я слышу слово «спасибо».

- Почему вы решили работать именно с младшими классами?

- У меня был опыт работы с детьми постарше. В седьмом классе у некоторых не было знаний программы класса третьего-четвертого. И мне было обидно за такую педагогическую запущенность, за то, что некоторые мои коллеги могут позволить себе безответственно относиться к своей работе. Обидно и за детей, которые не знают элементарных вещей, и за профессию, ведь из-за таких случаев многие думают, что все учителя такие. Работая с детьми с первого класса, я несу за них ответственность.

- Современные дети отличаются от других поколений?

- Дети всегда остаются детьми. Мы на переменах дурачились - и они дурачатся. Мальчики все так же дергают девочек за косички. Нам так же, за редким исключением, не хотелось учиться. Меняется только влияние извне, из окружения, семьи.

Традиции и прогресс

- Все чаще приходится слышать, что дети не интересуются ничем, кроме гаджетов.

- Дети на моих уроках любят работать руками, решать задачки на логику. У них есть смартфоны, но они используют их только для звонков. Не могу сказать, что они зависимы от техники. Им все так же интересно, как и прошлым поколениям. Просто важно увлечь ребенка. Конечно, всегда легче дать гаджет ребенку в руки и забыть о его криках и вопросах на некоторое время. Но вместо этого можно решить с ним задачу, порисовать. Это будет нужнее и останется в его памяти. Главное для родителей и педагогов научиться взаимодействовать с ребенком. В его невнимательности нет вины техники.

- Не разучатся ли дети писать от руки в условиях засилья техники?

- Поставить правильно руку детям для письма стало просто катастрофической проблемой. Ребят не учат правильно прописывать буквы. Часто приходится их переучивать. Письмо влияет на развитие мелкой моторики. На что влияют наши пальчики? Правильно - на нашу головушку. Выписывая в строчку палочки, мы развиваем наши мозги. Все взаимосвязано.

- Как помочь ребенку проявить интерес к чтению?

- Я всегда говорю, что не нужно заставлять ребенка читать. Надо вызвать у него интерес к чтению. Ведь взрослые не занимаются тем, что им скажут? Мы выбираем деятельность. То же самое и у детей. Нравится ребенку фантастика? Пусть читает ее. Заставлять читать не надо. Если ребенок научится читать то, что ему нравится, он с легкостью станет читать классическую литературу.

- Каким учебникам вы отдаете предпочтение: электронным или бумажным?

- Все мы когда-то учились по бумажным книгам, а вот польза электронных еще не слишком доказана. Они портят зрение, а плюсов я практически не вижу, кроме разве что объема. Но сейчас дети используют учебники из тонкой и легкой бумаги, к тому же книги можно оставлять в классе. Кроме того, создается впечатление личного диалога с автором, что помогает лучшему запоминанию и развивает внимание.

- Как вы оцениваете опыт дистанционного образования?

- Лично я не увидела серьезных сложностей в дистанционном преподавании. Но мне очень не хватало контакта с глазами ученика. По выражению лица на экране не всегда можно увидеть, понял ли ребенок тему. Когда объясняешь тему у доски, всегда можно заметить непонимание учеников, использовать подручные предметы, чтобы донести материал. А как это сделать через камеру? За тридцатью лицами разом никак не проследишь. Не скажу, что у дистанционного обучения одни сплошные минусы - его проще организовать и контролировать. Среди плюсов могу отметить возможность обучаться где угодно, в комфортной обстановке. Дети могут учиться в своем темпе. Очевидный минус - нехватка практики. На мой взгляд, дистанционное обучение не обеспечивает в полной мере развития навыков коммуникации.

В языках - весь мир

- В вашей школе уделяют серьезное внимание полилингвальному обучению...

- У детей горят глаза, когда они узнают что-то новое о других языках. В наше время очень помогает интернет и обучающее видео. Всего за минуту ученики узнают несколько новых слов, а к концу урока уже строят с ними предложения. Главное - найти верную позицию, объяснить детям, для чего это нужно, пробудить в них интерес.

Я из татарской семьи, дома у нас говорили на родном языке, в детском саду я также оказалась в татарской группе. В школе возникли серьезные проблемы с русским языком. Было очень обидно и непонятно: почему я должна учить язык? Сейчас также нередко приходится слышать от русских, что они не хотят учить татарский язык. А ведь это древняя история, богатейшая культура. Знание языков объединяет людей и обогащает нас, делает наше мышление более гибким и вариативным. В студенческие годы мне довелось побывать в США. Тогда тоже кольнула небольшая обида, что английский язык знают во всем мире, а русский - нет. Хочется, чтобы, приезжая к нам, люди не чувствовали такого, потому что россияне знают английский.

- Нередко приходится слышать о проявлении неуважения учеников к учителям.

- К сожалению, с таким приходится сталкиваться. Я некоторое время жила и работала в Китае, после этого было трудно привыкнуть к статусу педагога в России. В Китае даже старики могут уступить учителю место в общественном транспорте, заметив эмблему школы на одежде. А у нас в стране дети постарше могут косо на тебя посмотреть и сказать: «Мой папа зарабатывает сто тысяч, а ты - пятнадцать, ну кто ты такой?». Но при этом, когда они видят в учителе что-то, чего им не хватает в своей семье, они задумываются над жизненными ценностями.

- В современном мире вся жизнь отражается в соцсетях. Остается ли у педагогов право на личную жизнь?

- Учитель всегда имел право на личную жизнь, но сейчас к ней привлечено больше внимания. Кто-то не следит за своим поведением. Учитель должен соответствовать своему статусу 24 часа в сутки. Иначе не следует выбирать эту профессию. Зачем мы учим детей правильно жить, если сами поступаем иначе?