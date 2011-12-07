Профессор КФУ: в октябре в Казани температура будет выше нормы на 1,5 градуса

Профессор КФУ Юрий Переведенцев поведал о прогнозе погоды на ближайший месяц. Среднемесячная температура октября в Казани будет выше нормы на 1,5 градуса, передает ИА «Татар-информ».

Заведующий кафедрой метеорологии сообщил, что среднесуточная температура в Казани выше нормы на 4-5 градусов. По его словам, ближайшая декада в городе будет тоже теплой.

Так, в эти выходные в столице РТ ожидается переменная облачность, без осадков. Минимальная температура воздуха ночью составит до 8 градусов тепла, местами заморозки до -1 градуса. Максимальная температура воздуха днем составит до 20 градусов тепла.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что этой ночью в Татарстане ожидается туман. Ночью температура воздуха понизится до +3 …+8 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +21.