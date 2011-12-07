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Школьные уроки по искусственному интеллекту продлили до 4 октября

«Урок цифры» по теме «Искусственный интеллект и машинное обучение» продлевается в российских школах до 4 октября, сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития госуправления, инфотехнологий и связи Республики Татарстан.

На этом интерактивном уроке школьники смогут познакомиться с основами и принципами работы искусственного интеллекта. Занятия будут проходить дистанционно. Цифровой урок состоит из двух частей: видеолекции и онлайн-тренажера. Из лекции ребята узнают о том, как разрабатывается искусственный интеллект, где применяется и что делать, если есть желание создавать технологии будущего самому. А на игровом тренажере уже можно будет самостоятельно создать алгоритм, например, для беспилотных автомобилей.

КВ
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