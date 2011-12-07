Театралов Казани приглашают поучаствовать в мастер-классе Марата Башарова

Столицу Татарстана включили в проект Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова «Метаморфозы. Фестиваль одного дня».

В виду проекта в некоторых российских городах состоятся открытые бесплатные мастер-классы педагогов академии, мастеров театрального искусства и киноиндустрии. В Казань же прибудет телеведущий Марат Башаров.

Его мастер-класс будет проводиться для студентов и выпускников театральных вузов и представителей творческих профессий. На нем шоумен раскроет секреты работы в порой непростых условиях съемочной площадки, ответит на вопросы, касающиеся профессий актера, кинорежиссера, сценариста.

Мероприятие состоится 8 октября с 14.00 до 16.00 в малом зале Дома актера им. М. Салимжанова. Необходима предварительная регистрация, сообщает пресс-служба мэрии Казани.