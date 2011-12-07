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В Казани от «Салават Купере» начал курсировать автобус до Юдино

Автобус будет выполнять 11 рейсов с 6.00 до 19.00.

В Казани от ЖК «Салават Купере» до станции «Юдино» запустили автобус, сообщает пресс-служба мэрии.

«Автобус по маршруту «ЖК «Салават купере» — «станция Юдино» будет ежедневно выполнять 11 рейсов с 6.00 до 19.00», — уточняется в сообщении.

Согласно маршруту следования, автобус будет делать семь остановок: ЖК «Радужный», ул. Нурихана Фаттаха, ЖК «Салават купере», ул. Наиля Юсупова (в обратном направлении — ул. Осиновская), ул. Красикова, ул. Бирюзовая, ул. Привокзальная.

«Расписание автобуса согласовано с расписанием пригородных поездов по станции Юдино», — отметили в ведомстве.

КВ
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