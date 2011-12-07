В Казани воспитанникам спецшколы им. Галлямова рассказали, как работают парикмахеры

В Казани прошел мастер-класс по парикмахерскому искусству для воспитанников республиканской специальной общеобразовательной школы им. Н. А. Галлямова, сообщает пресс-служба благотворительного фонда «День добрых дел».

«Мастера и стилисты известного казанского салона рассказали ребятам об особенностях своей работы, о пути к профессии», — уточняется в сообщении.

Ребята узнали секреты, как работать с клиентами, а также о техниках выполнения различных стрижек.

Мастер-класс прошел в рамках проекта «Знакомство с профессией».