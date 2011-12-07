В России продлена программа туристического кэшбека

В России продлили программу туристического кэшбека. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Минимальная продолжительность тура или проживания в гостинице по новым условиям программы сокращена с четырех до двух ночей, минимальная стоимость путевки больше не ограничивается», — отмечается в документе.

Напомним, что обязательное условие возвращение кэшбека — оплата путешествия картой «Мир». Компенсация придет автоматически в течение пяти дней с момента оплаты.

Туристы смогут вернуть до 20% от стоимости тура или проживания (но не более 20 тыс. рублей).

Программа продлена до 10 января 2021 года.

Позже Ростуризм объявит даты начала и окончания продаж туруслуг с кэшбеком.