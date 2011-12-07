В Татарстане определили финалиста Фестиваля стрит-арта ПФО “ФормART”

Федеральные и региональные эксперты определили финалистов Фестиваля стрит-арта «ФормART». Честь Татарстана будет представлять Азат Шакиров.

По информации организаторов, свое граффити-изображение художник создаст в Казани на улице Маршала Чуйкова, 55. Финальный этап завершится 20 октября. Победителей определят по результатам общественного голосования. Работы будут размещены на сайте и в аккаунтах в социальных сетях фестиваля.

В случае победы на развитие своего творчества и мастерства татарстанец сможет претендовать на грант в размере 100 тыс. рублей. За второе место полагается 75 тыс. рублей, а третье — полсотни тыс. рублей.