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«ВКонтакте» разыграет гранты на проекты на татарском языке

Фонд гранта составляет 500 тысяч рублей.

Победители трех проектов на татарском языке могут претендовать на полмиллиона грантовых средств от социальной сети «ВКонтакте».

По словам регионального представителя сети в Татарстане Диляры Махияновой, конкурс был запущен для расширения аудитории и создания более качественного контента. Это, по ее мнению, поможет «проектам на родном языке выделиться на фоне крупных русскоязычных». Программа поддержки объединяет в себе образовательную и грантовую части. Первая будет проходить с 20 октября по 10 ноября.

Пресс-служба соцсети сообщает, что победителями могут стать три проекта. Гранты на 250, 150 и 100 тыс. рублей будут переданы им в виде промокупонов, которые они смогут потратить на развитие своих проектов во «ВКонтакте». 

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