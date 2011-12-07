«ВКонтакте» разыграет гранты на проекты на татарском языке

Победители трех проектов на татарском языке могут претендовать на полмиллиона грантовых средств от социальной сети «ВКонтакте».

По словам регионального представителя сети в Татарстане Диляры Махияновой, конкурс был запущен для расширения аудитории и создания более качественного контента. Это, по ее мнению, поможет «проектам на родном языке выделиться на фоне крупных русскоязычных». Программа поддержки объединяет в себе образовательную и грантовую части. Первая будет проходить с 20 октября по 10 ноября.

Пресс-служба соцсети сообщает, что победителями могут стать три проекта. Гранты на 250, 150 и 100 тыс. рублей будут переданы им в виде промокупонов, которые они смогут потратить на развитие своих проектов во «ВКонтакте».