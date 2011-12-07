Автор песни «Владимир Путин — молодец» взыскал с Моргенштерна 50 тыс. рублей

Автор хита «Владимир Путин — молодец» Олег Лихачев взыскал 50 тыс. рублей с рэпера Алишера Моргенштерна за нарушение авторских прав. Об этом корреспонденту «КВ» рассказал сам Лихачев.

«Мы с юристами Игорем Миленным и Нихадом Касумовым, не согласны с решением Уфимского Верховного суда относительно понижения суммы с 300 тысяч до 50 тысяч рублей и уже подали кассацию», — рассказал Лихачев.

Также Лихачев подал апеляцию на решение по иску против Егора Крида, у которого он хотел отсудить 1 млн рублей за то, что артист снял Tik-Tok под его трек. Суд требование Лихачева не выполнил и в своей неудаче он подозревает судью Ирину Шерову, так как не исключает, что она фанатка Крида.

«Мы считаем, решение судьи Шеровой по иску к Криду ошибочным и уже подали апелляцию. Странно, что схожий по сути иск в Уфе был удовлетворен, а в Москве — нет», — добавил шоумен.