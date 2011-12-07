Источник: Нижнекамск возглавит глава Муслюмовского района Рамиль Муллин

Новым мэром Нижнекамска и главой Нижнекамского района станет Рамиль Муллин. Об этом сообщает НТР-24 со ссылкой на собственный источник.

Нынешний мэр Айдар Метшин получил мандат депутата Государственной Думы РФ, поэтому на ближайшем заседании городского и районного советов он должен официально сложить свои полномочия, сообщается на сайте издания.

На сегодняшний день Рамиль Муллин руководит Муслюмовским районом РТ, где он является градоначальником с 2013 года.

Рамиль Муллин имеет три высших образования. Он врач и юрист, кандидат медицинских наук. С 2006 по 2010 год он занимал пост заместителя главы Нижнекамского района.