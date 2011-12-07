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В Татарстане скончался журналист Олег Сафиканов

Мужчине было 54 года.

В Татарстане скончался известный журналист Олег Сафиканов. Об этом сообщает  ИА «Татар-информ».

Сафиканов работал учителем английского в Зеленодольске, а в 90-е годы его пригласили на местное телевидение. Там он создавал программу для детей и молодежи. 

Также Олег Сафиканов долгое время работал ведущим программы «Вести-Татарстан», но в апреле 2019 года журналист вернулся на зеленодольское телевидение. В последние годы работал в интернет-СМИ.

Олег Сафиканов ушел из жизни в 54 года.



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