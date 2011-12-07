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Жители Елабуги возмутились роликом мэра города Рустема Нуриева

Градоначальник снял на видео, как трактор давит молодые сосны при обработке залежных земель.

Мэр Елабуги Рустем Нуриев снял на видео, как трактор обрабатывает залежные земли и при этом давит молодые сосны. Ролик градоначальник опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Многие жители города возмутились, что молодые деревья просто раздавили под техникой. В комментариях под видео пользователи сети написали, что сосны можно было пересадить в другое место.

«Вам не стыдно выкладывать в интернет это? А с высоких трибун говорите об экологическом воспитании детей!» - возмущается одна из подписчиц мэра.

Однако были и те, кто утверждал, что эти земли предназначены для возделывания сельскохозяйственных культур и должны приносить плоды, а не зарастать сорняком и кустами. 

КВ
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