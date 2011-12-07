Жители Елабуги возмутились роликом мэра города Рустема Нуриева

Мэр Елабуги Рустем Нуриев снял на видео, как трактор обрабатывает залежные земли и при этом давит молодые сосны. Ролик градоначальник опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Многие жители города возмутились, что молодые деревья просто раздавили под техникой. В комментариях под видео пользователи сети написали, что сосны можно было пересадить в другое место.

«Вам не стыдно выкладывать в интернет это? А с высоких трибун говорите об экологическом воспитании детей!» - возмущается одна из подписчиц мэра.

Однако были и те, кто утверждал, что эти земли предназначены для возделывания сельскохозяйственных культур и должны приносить плоды, а не зарастать сорняком и кустами.