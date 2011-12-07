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3-х миллионный турист Казани бесплатно прокатится на вертолете и погуляет по ночному городу

В Казани путем лототрона выбрали 3-х миллионного туриста. Среди подавших заявку на участие 316 человек из 94 городов нашей страны повезло жительнице Москвы.
В течение 2 дней тура москвичка будет бесплатно жить в номере лучшего отеля Казани, питаться в лучших ресторанах города, посмотрит самые интересные достопримечательности, совершит прогулку на вертолете и речном трамвае по Казанке. Стоимость тура 170 тысяч рублей, которые оплатят спонсоры акции.Акция была организована Комитетом по развитию туризма Казани и стартовала 1 октября 2018 года.
КВ
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