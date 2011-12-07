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Движение близ казанского Сухорецкого кладбища будет ограничено до 23 ноября

Движение близ казанского Сухорецкого кладбища будет ограничено до 23 ноября
Сообщение об этом было размещено на сайте мэрии Казани. Движение будет ограничено в связи с ремонтом дороги на участке от улицы Песочная до Сухорецкого кладбища до 23 ноября. 
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