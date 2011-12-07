Где казанцы смогут отдохнуть в длинные выходные

Всего за эту неделю в муниципальных учреждениях культуры запланировано более 80 мероприятий, сообщили на аппаратном совещании в мэрии Казани. Сегодня, 1 ноября, в ДК «Юность» состоится концерт «День народного единства, День Конституции». Также состоятся концерты в поселках Мирный и Отары.4 ноября в сквере на улице Мира творческие коллективы ДК им. С.Саид-Галиева выступят на празднике «Моя судьба - мой край родной». В этот же день в Национальном музее РТ пройдет всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств», на которой представят новые творческие проекты, пройдут лекции деятелей культуры и выступления музыкальных коллективов города. Здесь же состоится ярмарка народно-художественных промыслов и мастер-классы от «Города мастеров».4 ноября в Музее истории государственности Татарстана в Казанском кремле будут выставлены документы, фото- и видеоматериалы, посвященные Конституции Татарстана и основным государственным символам республики.В Татарском академическом государственном театре оперы и балета имени Мусы Джалиля состоится гала-концерт республиканского этнокультурного фестиваля «Наш дом - Татарстан».9 ноября для жителей поселков Залесный, Осиново и ЖК «Салават Купере» в культурном центре «Залесный» выступят артисты Татарского государственного театра драмы и комедии им. Карима Тинчурина.10 и 11 ноября в КДК им. Ленина в Авиастроительном районе пройдет фестиваль русской народной культуры «Кузьминки».В библиотеках Казани организовано более 20 книжных выставок, посвященных истории Дня народного единства. НКЦ «Казань» в праздничные дни проведет лекции-презентации и экскурсии, посвященные истории.