Где в Казани пройдет осенний крестный ход

Накануне праздника, вечером 3 ноября, в Крестовоздвиженском храме будет совершено всенощное бдение. Утро 4 ноября начнется с торжественной литургии в Благовещенском соборе Казанского кремля, начало службы в 9.00. После ее окончания верующие во главе с митрополитом Казанским и Татарстанским Феофаном совершат крестный ход с чудотворным образом от собора, вокруг кремля и по улицам Баумана - К.Маркса - Большая Красная - Миславского до Крестовоздвиженского храма.В связи с этим проезжая часть маршрута следования будет временно закрыта для движения и стоянки автомобильного транспорта, сообщает пресс-служба мэрии Казани.Так, дорога будет перекрыта с 6.00 до 13.00 на ул. Миславского, на участке от ул. К.Маркса до ул. Большая Красная.А с 10.00 до 13.00 по улицам: Кремлевская - на участке от ул. Чернышевского до площади 1-го Мая, Профсоюзная - на участке от ул. Чернышевского до ул. Ташаяк, на съезде с площади 1-го Мая - на участке от ул. Кремлевской до ул. Право-Булачной, по ул. Баумана - на участке от ул. Профсоюзной до ул. Батурина, на съезде с ул. Батурина на Кремлевскую транспортную дамбу, по ул. Батурина, на участке от Кремлевской транспортной дамбы до ул. Дзержинского, по ул. Большая Красная - на участке от ул. Япеева до ул. Батурина, по ул. К.Маркса - на участке от ул. Батурина до ул. Япеева, по ул. Миславского - на участке от ул. К.Маркса до ул. Дзержинского, по ул. Япеева - на участке от ул. Дзержинского до ул. Большая Красная (при необходимости).