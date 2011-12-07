Как сохранить зрение в возрасте?

- Позволяет ли современная медицина сохранить хорошее зрение в пожилом возрасте?- Обратите внимание, далеко не все известные люди пользуются очками в возрасте старше 55. Как же они обходятся без очков? В современной медицине в последние десятилетия набирает известность направление так называемого биохакинга, суть которого в том, чтобы замедлить или приостановить некоторые возрастные процессы в организме человека, продлить активную здоровую жизнь. Так вот, современные технологии и методики нередко позволяют восстановить зрение даже в преклонном возрасте.- Какие же это методы, гимнастика для глаз или еще что-то?- Да, как это просто ни звучит, но гимнастика для глаз отлично работает. Существует множество методик и комплексов упражнений, их довольно просто найти в интернете. Но! Главная проблема в том, что эти упражнения крайне скучны и требуют много времени для их выполнения. Однако существует ряд видов деятельности, в которых гимнастика глаз происходит сама собой. Они также эффективно помогают укрепить мышцы глаз. Это, например, игровые виды спорта, плавание и вождение автомобиля. Исходя из собственной многолетней практики, могу заметить, что водители надевают очки в среднем на 15 лет позже, чем прочие, - в 55 - 60 лет.- Многие современные люди, особенно мужчины, увлекаются видеоиграми. Можно ли считать такой вид деятельности гимнастикой для глаз, ведь на экране все время меняется картинка?- К сожалению, нет, движения глаз при видеоиграх крайне ограниченны. Важна регулярная перефокусировка глаз, а ее не происходит, потому что экран постоянно находится на одном расстоянии от человека. К тому же, сфокусировавшись на экране, глаза постоянно напряжены, нет переменной нагрузки. Представьте себе, что вместо того чтобы выполнять упражнение с гантелей, вы просто поднимете ее и будете удерживать длительное время в одном положении. Подобная нагрузка только травмирует мышцы. Аналогичная ситуация происходит с видеоиграми.- В последние годы люди все больше читают с экранов гаджетов…- Чтение может наносить определенный вред зрению, если не соблюдать некоторые правила. Очевидно, что читать нужно при хорошем освещении. Однако с распространением электронных устройств многие стали игнорировать это правило, ведь экраны гаджетов светятся. Казалось бы, что страшного в том, чтобы полистать соцсети перед сном, выключив свет? На самом деле это большая ошибка. В темноте зрачок расширяется, что приводит к пережатию некоторых сосудов глаз. При непродолжительной нагрузке это не страшно, но длительный стресс подобного рода вреден для зрения. Также важна контрастность изображения. На электронных устройствах она слишком велика, что вредно для зрения.- Как же определить состояние глаз, есть ли какие-то новые технологии?- Здоровье глаз в возрасте сильно зависит от состояния сосудов, и большинство заболеваний глаз начинается с изменений именно в сосудах, микрокапиллярах. Нередко, например, офтальмологи, обследуя сосуды глаз, диагностируют диабет даже раньше эндокринологов. Поэтому офтальмологу очень важно подробно видеть состояние сосудистой сети глаза, сетчатки. Еще недавно единственным способом исследования глазных сосудов было введение подсвечивающих сосуды контрастных веществ, что вызывало аллергическую реакцию у части пациентов. Кроме того, контраст мог выходить из поврежденного сосуда в глазное яблоко, полностью смазывая картину исследования. Недавно появилась современная альтернатива этой процедуре - ангиографическая томография (т. н. «ОКТ-Ангио»), при которой врач получает максимально полную, практически трехмерную картину сосудов в глазах. При таком исследовании отслеживается движение эритроцитов в сосудах, врач получает возможность оценить их работу. При этом не требуется введение контрастных веществ, поэтому методика совершенно безопасна и напоминает обычное фотографирование.- Как современная медицина может помочь восстановить зрение, если возрастные изменения уже наступили?- Чаще всего в таких случаях идет речь о замене хрусталика глаза на искусственный. Еще недавно такая операция делалась только пациентам с катарактой. Первое поколение искусственных хрусталиков позволяло видеть лучше, чем с помутневшим природным хрусталиком, но не более того. После операции зрение пациента все же оставалось хуже, чем у здорового человека 45 - 60 лет. На сегодняшний день используются хрусталики второго поколения, позволяющие видеть даже лучше здорового человека старше 45 лет. Соответственно, подобная операция может быть показана не только людям с катарактой, но и всем, у кого с возрастом стала падать острота зрения. Операция по замене хрусталика хорошо отработана, в офтальмологических клиниках ее проводят ежедневно. Также уже ведутся разработки искусственных хрусталиков третьего поколения. Сложно сказать, когда они станут использоваться, но в перспективе они смогут восстанавливать зрение выше уровня молодого здорового человека. То есть появится возможность наделять человеческое зрение недоступными прежде свойствами, такими как телескопическое или ночное зрение. Вряд ли они получат распространение в быту, однако найдут применение в узких сферах, например, у военных.