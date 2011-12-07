Дорогие наши читатели и подписчики!По старой доброй традиции именно для вас газета «Казанские ведомости» совместно с туристической компанией «ТРЭВЭЛ-ЭНДВОК» объявляет конкурс «Новогодние реликвии». На этот раз принять участие в нем смогут те, кто пришлет свои рассказы, воспоминания про новогодние реликвии - наиболее почитаемые вещи, хранящиеся в вашей семье и вызывающие улыбку накануне главного праздника зимы. Это могут быть как короткие рассказы о новогодних вещах, так и фото игрушек, подарков, непременных атрибутов Нового года, передаваемых из поколения в поколение. Фотографии желательно сопроводить небольшими комментариями. Участвовать в конкурсе могут как дети, так и взрослые. Итоги конкурса будут подведены накануне Нового года. Автор самого оригинального эссе или фото получит замечательный приз от компании «ТРЭВЭЛ-ЭНДВОК» - однодневную путевку на два лица в сказочную резиденцию Кыш Бабая и его дочки Кар Кызы, которая находится в селе Новый Кырлай в Арском районе. Рассказы или фотографии на конкурс «Новогодние реликвии» можно присылать в редакцию по почтовому адресу: 420066, Казань, а/я 231, ул. Чистопольская, 5, или на электронный адрес [email protected]
с пометкой «На новогодний конкурс». Можно фото или реликвию принести в редакцию лично. Мы их отсканируем, сфотографируем и сразу вернем вам. Обязательно укажите имя, фамилию, возраст автора эссе, а также имя, фамилию, адрес и телефон участника конкурса. Внимание! Письма и фото принимаются только до 20 декабря. Желаем успехов!