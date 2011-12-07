Образ Богородицы: снова Казань и снова удивительная история

Справка «КВ»Храм преподобного Сергия Радонежского расположен в центре столицы Татарстана, неподалеку от Казанского кремля и места обретения Казанской иконы Божией Матери по адресу: ул. Япеева, 2. Первоначально домовый храм располагался при богадельне, открытой в 1848 году на пожертвованные купцом М.В.Ложкиным средства. В 1891 году купцом Ф.Е.Постниковым сооружена отдельная церковная пристройка с куполом. Его главный престол - Сергиевский - был освящен в 1891 году, приделы в честь чудотворной иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» и во имя мученика Феодора Черниговского - в 1893 году. В советское время храм был закрыт, а его помещения использовались для хозяйственных нужд. С осени 2014 года началась реставрация церкви. 27 сентября 2015 года митрополит Казанский и Татарстанский Феофан совершил освящение накупольного креста храма, а 15 февраля 2018 года он возглавил чин освящения уже самого храма - в честь преподобного Сергия Радонежского.Его история неплохо изучена историками, однако для многих будет открытием, что Казань стала единственным городом в России, да, пожалуй, и в мире, где собрано максимально полное количество икон Богородицы в ее самых разных образах. Уникальная коллекция обрела свое место в центре города, неподалеку от кремля, в казанском храме Сергия Радонежского, что на улице Япеева, 2.Эти иконы сохранило чудо промысла- Не так часто старинные храмы в центре городов вновь обретают жизнь, - рассказывает главный ктитор и непосредственный организатор восстановления церкви, меценат, профессор Казанского юридического института Максим Андреев. - Очень символично, что его начали восстанавливать в день памяти Сергия Радонежского, 8 октября. Когда в 2014 году мы со строительными бригадами сюда пришли, то увидели здание в аварийном состоянии, посреди обветшалых стен лежали груды мусора... В то время его уже передали Казанской епархии. Проще, наверное, было снести это здание, чем реставрировать. Но нам удалось уговорить руководство республики создать еще один храм в центре Казани и музей в его цокольном этаже. И постепенно по мере восстановления церковь начала наполняться жизнью. И сегодня каждый пришедший в храм увидит его полностью воссозданным, наполненным светом, а главное - здесь собрана уникальная коллекция богородичных икон.Среди них особо значимая для нашего города икона Божией Матери «Всеблаженная», подаренная Патриархом Константинопольским Иоакимом III Казани в 1905 году после кражи первоявленного Казанского образа в знак утешения верующим от произошедшего святотатства. До революции 1917 года эта икона занимала место утраченной казанской святыни в Казанском Богородицком соборе, который был разрушен в советское время, но сейчас воссоздается.Второй образ, который также занимает одно из главных мест у нас в храме Сергия Радонежского, - это икона Божией Матери «Казанская»: старинного письма, в изумительном окладе, уникальной техники бисероплетения, украшенная драгоценными камнями. Она также до революции 1917 года находилась в Казанском Богородицком соборе, после его закрытия была перевезена в Петропавловский собор Казани, а уже и после его закрытия в советские годы каким-то чудом сохранилась и оказалась в запасниках Национального музея Республики Татарстан. Время создания этой иконы - XIX век, - поясняет Максим Валентинович.Почему погоду в храме задает музей- Эти две иконы переданы Национальным музеем РТ храму Сергия Радонежского во многом благодаря диалогу Церкви и музея, большой вклад в развитие этого сотрудничества внес митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, - продолжает рассказ ктитора руководитель отдела по делам молодежи Казанской епархии Артем Гаранин. Он возглавляет православный молодежный клуб «Азбука», открытый в декабре 2016 года, площадкой проекта стало цокольное помещение храма.- Чин освящения церкви Сергия Радонежского и ее открытие состоялись 15 февраля 2018 года. К этому времени уже были достигнуты договоренности с Национальным музеем РТ о передаче церкви этих двух образов, сейчас они выставлены в храме, и все православные верующие могут прийти в любой момент поклониться Божией Матери и помолиться у этих образов, - отмечает Артем Владимирович.К его словам стоит добавить, что таким образом Казань стала наглядным примером успешного взаимодействия и понимания учреждений культуры и Церкви. Согласно требованиям Национального музея РТ в храме созданы все необходимые условия для хранения таких артефактов, какими являются эти две особо ценные старинные иконы. Так, например, благодаря специальной аппаратуре в храме поддерживается нужный микроклимат, здание оснащено самыми современными системами противопожарной защиты, сигнализации. Поскольку иконы согласно договору переданы храму на так называемое ответственное хранение и продолжают оставаться собственностью НМ РТ, сотрудники музея регулярно осматривают образа, делают замеры влажности, проверяют их общее состояние.За Заступницу России заступился казанец- Артем Владимирович, внутреннее убранство возрожденного храма Казани заставляет застыть в почтительном уважении каждого входящего. Стены церкви - уже сами по себе реквием образу Богородицы в разных ее проявлениях, здесь в числе других представлено и уникальное собрание икон Божией Матери.Вот она строгая игуменья, покровительница всех женских монастырей России, а здесь простерла руки, милосердно принимая боль и просьбы каждого обращающегося за помощью к Всемилосердной. Каждый из образов неповторим и узнаваем одновременно. Не припомнится, чтобы где-то в России в одном месте было тщательно собрано столь великое множество образов нашей Заступницы.- Да, действительно, казанский храм Сергия Радонежского уникален этим. Старинные иконы Богородицы - это частная коллекция человека, который всю свою сознательную жизнь собирал и продолжает собирать эти иконы по всему миру, выкупая их у антикварных магазинов, и именно иконы Божией Матери.- Раритетные иконы стоят дорого. Вероятно, человек этот предприниматель?- Он казанец, живет и здравствует в нашем городе, не стар и не молод. Но обязательным его условием при передаче было не оглашать его имени. Подчеркну - образа он передал в дар, безвозмездно, без указания срока и подписания каких-либо официальных договоров. Разумеется, предварительно удостоверившись, как и музейщики, что соблюдены все необходимые требования к должному хранению столь ценных экспонатов и будет обеспечена их сохранность. Он передал храму 186 икон, все они старинного письма, нет новодела и повторяющихся образов. Как мы знаем, образов Божией Матери создано множество, большая часть из них собрана здесь. Родственники его, друзья, да и мы в храме стали вопрошать его: «Ведь все иконы не выкупить, но даже те, которые удалось приобрести и привезти сюда, в Казань, на них ведь было потрачено столько денег! Для чего это сделано? Зачем?» Ответ был очень прост: «Я не хочу, чтобы святыня попиралась в магазине».Как начать понедельник с добрых делК этой удивительной казанской истории теперь обязательно напомним важную деталь. С возрожденным из руин древним храмом, которым теперь по праву гордится Казань, может познакомиться каждый житель и гость нашей столицы. Вход в церковь Сергия Радонежского свободный.Кроме того, в цокольном этаже храма действует и постоянно открыт музей истории иконы Божией Матери «Казанская». Посещение его также бесплатное. В музее можно воспользоваться очень интересной экскурсией по представленным экспонатам, да не простой, а интерактивной. В дополнение к экскурсионной программе сейчас готовится к выходу справочник-путеводитель по иконам, расположенным в храме. В книге будет рассказано о истории каждого из образов Богородицы.Храм Сергия Радонежского открыт ежедневно с 8 до 19 часов. По воскресеньям в церкви совершается Божественная литургия, начало в 8.45. Каждую пятницу в 17.00 перед иконой «Всеблаженная» читается акафист Богородице. А в начале недели, каждый понедельник, в 7.30 служится молебен на начало доброго дела. Верующие собираются, вместе молятся и испрашивают Божией милости на трудовые будни предстоящей седмицы.